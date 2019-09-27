В Сумах решили перенести старт отопительного сезона на неделю

В связи с повышенной температурой воздуха на улице решили перенести старт отопительного сезона на 22 октября.
Как сообщил представитель Сумского областного гидрометцентра, 20 октября ожидается среднесуточная температура 12-14 градусов. Температура выше нормы, 8-ми градусов, и пока не ожидается ее понижение в ближайший период, пишет sumy.today.
Мэр Сум Александр Лысенко сообщил, что есть многочисленные обращения граждан относительно подачи тепла. Посоветовавшись с руководителями обслуживающих организаций, решили рассмотреть вопрос об отсрочке.
Решили собрать следующую комиссию 22 октября, тогда же предварительно начнется отопительный сезон в жилом фонде города. Теплоснабжение в детских садах и больницах остается.
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