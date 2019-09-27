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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:19311

В Сумах решили перенести старт отопительного сезона на неделю

Сегодня, 16 октября, на следующий день после старта отопительного сезона в жилом фонде Сум, в мэрии собралась комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В связи с повышенной температурой воздуха на улице решили перенести старт отопительного сезона на 22 октября.

Как сообщил представитель Сумского областного гидрометцентра, 20 октября ожидается среднесуточная температура 12-14 градусов. Температура выше нормы, 8-ми градусов, и пока не ожидается ее понижение в ближайший период, пишет sumy.today.

Мэр Сум Александр Лысенко сообщил, что есть многочисленные обращения граждан относительно подачи тепла. Посоветовавшись с руководителями обслуживающих организаций, решили рассмотреть вопрос об отсрочке.

Решили собрать следующую комиссию 22 октября, тогда же предварительно начнется отопительный сезон в жилом фонде города. Теплоснабжение в детских садах и больницах остается.

Общество Отопительный сезон

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