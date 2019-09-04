В Сумах мужчина выбросился из окна

В этот же день по месту жительства в Конотопе покончил жизнь самоубийством через повешение 58-летний мужчина. При внешнем осмотре тел следов насилия не выявлено.
Трупы направлены в морг для установления причин смерти. По данным фактам начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 115, в рамках которых выясняются причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
По данным полиции, по состоянию на 16 октября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 215 человек (в прошлом году на эту же дату – 210).
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