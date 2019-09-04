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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16487

В Сумах мужчина выбросился из окна

16 октября в Сумах по месту жительства выпрыгнул из окна квартиры 70-летний мужчина, который при жизни, по словам соседей, злоупотреблял спиртным и грозился свести счеты с жизнью.

В этот же день по месту жительства в Конотопе покончил жизнь самоубийством через повешение 58-летний мужчина. При внешнем осмотре тел следов насилия не выявлено.

Трупы направлены в морг для установления причин смерти. По данным фактам начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 115, в рамках которых выясняются причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

По данным полиции, по состоянию на 16 октября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 215 человек (в прошлом году на эту же дату – 210).

Право Самоубийство

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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