В Сумах мужчина выбросился из окна 16 октября в Сумах по месту жительства выпрыгнул из окна квартиры 70-летний мужчина, который при жизни, по словам соседей, злоупотреблял спиртным и грозился свести счеты с жизнью.

В этот же день по месту жительства в Конотопе покончил жизнь самоубийством через повешение 58-летний мужчина. При внешнем осмотре тел следов насилия не выявлено.

Трупы направлены в морг для установления причин смерти. По данным фактам начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 115, в рамках которых выясняются причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

По данным полиции, по состоянию на 16 октября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 215 человек (в прошлом году на эту же дату – 210).