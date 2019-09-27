Куда идти и что делать, если ребенок имеет особенности развития Если у вашего ребенка аутизм, гиперактивность, дефицит внимания, сенсомоторная или моторная алалия (задержка развития), не медлите и покажите ребенка группе специалистов.

Их комплексная поддержка поможет ребенку развиваться, объясняет Наталья Стручек, директор специализированного сада для детей с ментальными особенностями «Дитина з майбутнім».

Аутизм, алалия, гиперактивность ребенка — это комплексные расстройства, и корректировать их надо комплексно.

Здесь физическая реабилитация, психолог, дефектолог, логопед, социальный педагог. Это гвардия специалистов, каждый из которых работает в своей зоне. Один лишь психолог не справится с таким объемом.

Но как знать, что у ребенка особенности развития? Вот перечень специалистов, к которым следует обратиться.

1. Сначала — невролог. Ищите таких, которые уже работали с детьми с особенностями развития.

Пошли к неврологу — сделайте энцефалограмму, ведь врач не может просканировать мозг и понять, есть там какие-то незрелости или это чисто поведенческие проблемы.

Если у ребенка есть особенности развития, энцефалограмму следует делать раз в полгода. Это помогает строить правильную программу развития ребенка.

2. Консультация гастроэнтеролога обязательна, так как у детей с особенностями часто проблемы с избирательностью в еде, запахах и так далее.

3. Если зацепки есть, далее — иммунолог.

4. Генетики — обязательно.

5. Психиатр нужен, если у ребенка аутизм.

Если ребенку уже 5 лет, нельзя идти к 1–2 специалистам, а к другим — нет.

Если ребенку 1,5–2 года, первую функцию может взять на себя психолог, мама может выполнять роль социального педагога, папа — физического реабилитолога. Это может быть хорошим стартом.

Просите специалистов объяснить результаты обследований. Бывает, семья прошла энное количество медиков, но понятной информации так и не получила. Что делать дальше — неизвестно, ведь единого центра, который поможет, обычно нет. И родителям в большинстве случаев некуда идти с этой папкой, собранной от различных специалистов.

Поэтому на анализы родителей должен направить врач, к которому они потом вернутся с результатами и вместе с которым составят план работы. И такой план будет с каждым специалистом.

Необходимо выводить ребенка на уровень, чтобы все зоны у ребенка выравнивались и начинали одинаково расти.

Семья при этом должна выполнять рекомендации специалистов, а не оставаться в стороне. Иначе есть риск, что ребенок будет стоять на месте.

Главное — как можно больше живой коммуникации с ребенком. Дети с особенностями не понимают, что им говорят, что от них хотят, к ним ли обращаются. Они считывают эмоции и интонации.

Если вы что-то смотрите, смотрите вместе с ребенком. Объясняйте, что происходит: кто куда поскакал и т.д. Работайте над пассивным словарным запасом ребенка. Постоянно показывайте предметы, называйте их. Делайте акценты, хвалите ребенка, если у него что-то получается.

Ребенком надо заниматься с детства, не ждать, пока он подрастет. Тогда ребенок может даже не попасть в категорию детей с особенностями, потому что вмешательство и коррекция происходят очень рано. Есть дети с легкой степенью, которым требуется социальная помощь и которые хорошо развиваются.

«Два года назад мы запустили уникальную программу по дистанционной коррекции «Наша дитина» для детей, не имеющих возможности учиться у нас в Киеве. В течение нескольких дней мы тестируем ребенка (с ним работает целая команда педагогов) и формируем индивидуальную программу развития на 6 месяцев. Этой программой могут пользоваться самостоятельно как родители, так и отдельные специалисты, которые уже работают с ребенком, — рассказывает Наталья Стручек. — Родители довольны, и количество семей, которые пользуются программой, растет с каждым днем. А мы рады, что имеем возможность поделиться своим почти 10-летним опытом ежедневной работы с особыми детьми с каждой семьей по всей Украине».

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struchek@cwf.com.ua

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