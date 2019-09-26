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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах спасатели помогли женщине и двум детям, которые оказались закрытыми в собственной квартире

17 октября в 20:11 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по адресу: г. Сумы, ул. Александра Анищенко.

По предварительной информации, в квартире захлопнулась дверь, где находилась женщина с двумя детьми. На место происшествия было направлено отделение на аварийно-спасательном автомобиле группы специальной пожарной техники.

По прибытию, с помощью лестницы спасатели попали в квартиру на втором этаже и с помощью немеханизированного инструмента открыли дверь изнутри.

Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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