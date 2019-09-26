В Сумах спасатели помогли женщине и двум детям, которые оказались закрытыми в собственной квартире

По предварительной информации, в квартире захлопнулась дверь, где находилась женщина с двумя детьми. На место происшествия было направлено отделение на аварийно-спасательном автомобиле группы специальной пожарной техники.
По прибытию, с помощью лестницы спасатели попали в квартиру на втором этаже и с помощью немеханизированного инструмента открыли дверь изнутри.
Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
2 октября в 9:49 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Свемовская в г....
2 жовтня співробітники ДСНС провели профілактичний рейд по житловому сектору в обласному центрі....
З настанням опалювального сезону значно погіршується статистика щодо кількості займань у помешканнях громадян. В першу чергу завдяки тому, що самі...
1 октября в 21:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по переулку Озерный в г....
25 сентября в 18:39 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи....