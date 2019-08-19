Копы показали, как ловили стрелявшего по таксисту сумчанина (видео) Мужчину, который открыл стрельбу и нанес телесные повреждения таксисту, оперативно задержали сумские патрульные.

Происшествие произошло 14 октября, около 22 часов 30 минут, на улице Гетьмана Мазепы.

Экипаж патрульных получил сообщение о неизвестном мужчине, который совершил выстрелы из предмета, похожего на оружие, по таксисту. За считанные минуты, прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили мужчину, который, увидев их, выбросил на землю предмет, похожий на пистолет, и бросился наутек. Стражи порядка сразу же догнали и задержали 29-летнего сумчанина.

Как впоследствии установили патрульные, данный гражданин вместе с женщиной заказали такси по адресу своего проживания. Приехав на место, между пассажиром и водителем возник конфликт по поводу расчета за проезд. В ходе словесного конфликта, пассажир достал предмет, похожий на пистолет, и совершил выстрелы в таксиста. В результате стрельбы водитель получил телесные повреждения лица, шеи и грудной клетки, с которыми он был доставлен в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с особой дерзостью с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) УК.

По информации ГУНП в Сумской области 17 октября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога.

Ему грозит наказание в виде заключения сроком до 7 лет.