Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49325

Копы показали, как ловили стрелявшего по таксисту сумчанина (видео)

Мужчину, который открыл стрельбу и нанес телесные повреждения таксисту, оперативно задержали сумские патрульные.

Происшествие произошло 14 октября, около 22 часов 30 минут, на улице Гетьмана Мазепы.

Экипаж патрульных получил сообщение о неизвестном мужчине, который совершил выстрелы из предмета, похожего на оружие, по таксисту. За считанные минуты, прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили мужчину, который, увидев их, выбросил на землю предмет, похожий на пистолет, и бросился наутек. Стражи порядка сразу же догнали и задержали 29-летнего сумчанина.

Как впоследствии установили патрульные, данный гражданин вместе с женщиной заказали такси по адресу своего проживания. Приехав на место, между пассажиром и водителем возник конфликт по поводу расчета за проезд. В ходе словесного конфликта, пассажир достал предмет, похожий на пистолет, и совершил выстрелы в таксиста. В результате стрельбы водитель получил телесные повреждения лица, шеи и грудной клетки, с которыми он был доставлен в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с особой дерзостью с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) УК.

По информации ГУНП в Сумской области 17 октября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога.

Ему грозит наказание в виде заключения сроком до 7 лет.

Право Стрельба

По тематике

Вчера 11:59

В Сумах взяли под стражу хулигана, стрелявшего в таксиста

По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который из пневматического пистолета обстрелял таксиста....

16.10.2019 11:44

В Сумах в таксиста стреляли 20 раз

В Сумах задержали мужчину, который совершил около 20 выстрелов в таксиста....

На Сумщине задержали мужчину, который устроил стрельбу в игорном заведении
11.10.2019 12:13

На Сумщине задержали мужчину, который устроил стрельбу в игорном заведении

Как выяснилось во время первоочередных следственных действий, причиной такого поступка мужчины стала ревность. Сначала он устроил драку с другими посетителями...

Полицейского, который стрелял в ахтырском кафе, взяли под стражу
20.08.2019 17:27

Полицейского, который стрелял в ахтырском кафе, взяли под стражу

Сегодня, 20 августа, Октябрьский районный суд г. Полтава избрал меру пресечения офицеру управления Государственной службы охраны Никите Книге в виде...

Ранивший человека в ахтырском кафе оказался полицейским (видео)
19.08.2019 20:15

Ранивший человека в ахтырском кафе оказался полицейским (видео)

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, выясняют обстоятельства стрельбы в городе Ахтырка с участием офицера Управления Государственной...

Новости

Куда идти и что делать, если ребенок имеет особенности развития
Вчера 15:44
Стал известен кандидат на должность губернатора Сумщины
16.10.2019 13:33
Сумские футзалисты проиграли в Одессе
Сегодня 16:06
В Сумах на Харьковской ДТП
Сегодня 15:23
На Сумщине забыли о строительстве «стены» на границе с Россией
Сегодня 15:19
Чем владеет кандидат на должность губернатора Сумщины
Сегодня 14:52
В Краснополье открыли памятный знак участникам АТО / ООС
Сегодня 14:44
В сумском депо «тушили пожар»
Сегодня 14:38
В Ахтырке провели шахматный турнир в честь 100-летнего юбилея первого шахматного мастера Сумщины
Сегодня 14:17
Сумскую школу выбрали для пилотного проекта по развитию социально-эмоционального и нравственного обучения
Сегодня 13:55
Копы показали, как ловили стрелявшего по таксисту сумчанина (видео)
Сегодня 13:49
На Сумщине родители, из-за которых умерла их 4-летняя дочь, получили приговор суда
Сегодня 13:43
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.