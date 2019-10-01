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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:18397

За вонь в Сумах ответственна все-таки птицефабрика, но все документы в порядке

Источником неприятного запаха в Сумах стало то, что на ООО «Авис-Украина» вскрыли бурты с птичьим пометом для вывоза органических удобрений на поля.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил госинспектор управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Евгений Медолазов.

«Поскольку я сегодня дежурный по району и мне звонила модератор дежурства из Главного управления, а именно начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства, сообщаю, что в ночное время на территории Нижнесыроватской ОТГ на поля будет вносится безводный аммиак.

С неприятным запахом, который несколько дней стоял над городом мы разобрались. Комиссионно специалисты нашего управления, а именно отдела по надзору за соблюдением санитарного законодательства, специалисты Лабораторного центра Министерства здравоохранения осуществили отбор проб воздуха в 6 точках города и Косовщины (для приготовления реактивов нужно 2 дня). Установили: источником неприятного запаха сероводорода+аммиака стало то, что на ООО «Авис-Украина» (птичники) вскрыли бурты с птичьим пометом для вывоза органических удобрений на поля. Но все согласно технологической карте и вся документация в порядке», - написал он.

«Они должны обеззараживать в течение 2 месяцев минимум, они держали 6 месяцев - все в порядке. Ну, извините. Яйца-то покупаете. А помет, ну куда деться? Он будет», - добавил он.

Общество АВИС-Украина Вонь Госпродпотребслужба

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