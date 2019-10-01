Роменские футзалисты проиграли в кубке Украины (видео)

Наши земляки играли в Харькове против местной команды «Viva Cup». Игра азвершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:2). Ответная игра пройдет на следующей неделе.
Сегодня, 18 октября, прошли первые матчи первого предварительного раунда кубка Украины по футзалу....
Сегодня, 18 октября, сумская команда «FoodCentre-СумДУ» играла в Одессе против местного «Эпицентр К Авангард» в матче 5-го тура чемпионата Украины...
Сумская команда «Food Centre-СумГУ» посетит Одессу....
В пятницу, 18 октября, сумские футзалисты стартуют в кубке Украины....
Главный тренер Александр Косенко определил состав сборной Украины на матчи основного раунда квалификационного этапа чемпионата мира по футзалу, сообщает пресс-служба...