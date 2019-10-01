Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:17198

Роменские футзалисты проиграли в кубке Украины (видео)

Сегодня, 19 октября, в первом предварительном раунде кубка Украины стартовал роменский «Рятувальник».

Наши земляки играли в Харькове против местной команды «Viva Cup». Игра азвершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:2). Ответная игра пройдет на следующей неделе.

Спорт Кубок Украины по футзалу Рятувальник Футзал

По тематике

Сумские футзалисты проиграли в кубке Украины
18.10.2019 19:36

Сумские футзалисты проиграли в кубке Украины

Сегодня, 18 октября, прошли первые матчи первого предварительного раунда кубка Украины по футзалу....

Сумские футзалисты проиграли в Одессе
18.10.2019 16:06

Сумские футзалисты проиграли в Одессе

Сегодня, 18 октября, сумская команда «FoodCentre-СумДУ» играла в Одессе против местного «Эпицентр К Авангард» в матче 5-го тура чемпионата Украины...

Сегодня сумские футзалисты сыграют в Одессе (трансляция)
18.10.2019 08:31

Сегодня сумские футзалисты сыграют в Одессе (трансляция)

Сумская команда «Food Centre-СумГУ» посетит Одессу....

Завтра сумчане стартуют в Кубке Украины по футзалу
17.10.2019 13:38

Завтра сумчане стартуют в Кубке Украины по футзалу

В пятницу, 18 октября, сумские футзалисты стартуют в кубке Украины....

Двое сумчан сыграют за сборную
16.10.2019 12:30

Двое сумчан сыграют за сборную

Главный тренер Александр Косенко определил состав сборной Украины на матчи основного раунда квалификационного этапа чемпионата мира по футзалу, сообщает пресс-служба...

Новости

Стал известен кандидат на должность губернатора Сумщины
16.10.2019 13:33
Роменские футзалисты проиграли в кубке Украины (видео)
Вчера 21:17
Сумские баскетболисты стартовали с разгрома
Вчера 20:50
«Альянс» обыграл «Таврию»
Вчера 19:30
За вонь в Сумах ответственна все-таки птицефабрика, но все документы в порядке
Вчера 13:18
На Сумщине пограничники задержали авто с поддельными документами, которое перевозило лошадей
Вчера 13:08
В Путивльской ОТГ пройдут выборы
Вчера 11:57
Сумчане голосуют за замену древней остановки возле больницы
18.10.2019 20:24
Сумские футзалисты проиграли в кубке Украины
18.10.2019 19:36
112-й канал снял осенние Сумы с высоты птичьего полета (видео)
18.10.2019 18:32
Нардеп от Сумщины вручил православную премию кремлевскому пропагандисту
18.10.2019 18:17
У Сумах розробили краєзнавчий дайджест про відомого мецената
18.10.2019 17:55
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Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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