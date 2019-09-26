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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:35237

За неделю на Сумщине зарегистрировано 90 ЧП

В результате пожаров травмированы четыре человека. Огнем уничтожено и повреждено 27 зданий и 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 93 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 37 зданий и 1 единицу автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 7 млн. 731 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 114 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, которая возникает в єнот период, - это пожары в природных экосистемах, которые ежегодно наносят значительные материальные потери, несут вред окружающей среде и могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к возгораний газо- и нефтепроводов. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право ГСЧС

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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