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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55146

На Сумщине за неделю подорвали 114 устаревших боеприпасов

В течение прошлой недели группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) было уничтожено 6 минометных мины калибра 82 мм и 3 калибром 50 мм, 1 артиллерийский снаряд 85 мм, 1 - калибром 45 мм, 2 – 76-мм. артиллерийских снаряда, 1 граната и 100 патронов.

Взрывоопасные предметы были найдены в Лебединском, Сумском, Роменском, Тростянецком, Ахтырском районах и г. Бурынь и пгт Краснополье.

Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 303 случая обнаружения устаревших взрывоопасных предметов. Как показывает практика, встретить их можно где угодно - на собственном огороде, в лесу, на строительной площадке и даже во время отдыха на водоеме. В таких случаях необходимо быть осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его изъять и перенести. Также нельзя вблизи пользоваться мобильным и радиосвязью, это может спровоцировать взрыв. Надо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти, правоохранителей или непосредственно на линию экстренного вызова по номеру «101». Помните, работы по обезвреживанию боеприпасов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Устаревшие боеприпасы

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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