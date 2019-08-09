На Сумщине за неделю подорвали 114 устаревших боеприпасов

Взрывоопасные предметы были найдены в Лебединском, Сумском, Роменском, Тростянецком, Ахтырском районах и г. Бурынь и пгт Краснополье.
Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 303 случая обнаружения устаревших взрывоопасных предметов. Как показывает практика, встретить их можно где угодно - на собственном огороде, в лесу, на строительной площадке и даже во время отдыха на водоеме. В таких случаях необходимо быть осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его изъять и перенести. Также нельзя вблизи пользоваться мобильным и радиосвязью, это может спровоцировать взрыв. Надо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти, правоохранителей или непосредственно на линию экстренного вызова по номеру «101». Помните, работы по обезвреживанию боеприпасов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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