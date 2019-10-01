Что нашли в воде из Сейма экоинспекторы? Госэкоинспекция в Сумской области информирует о результатах анализа проб воды, отобранных в р. Сейм.

На сегодня завершен гидрохимический анализ поверхностных проб вод р. Сейм, отобранных 12 и 14 октября 2019 года. Кроме установленных превышений показателя ХПК и низкого содержания растворенного кислорода, зафиксировано превышение показателя БПК5 (биологическое потребление кислорода - это количество растворенного кислорода, выраженное в миллиграммах, необходимое для окисления органических соединений, находящихся в 1 дм3 воды в аэробных условиях в результате биохимических процессов):

- р. Сейм с. Новые Вирки Белопольского р-на - 11,3 мгО2 / дм3 по сравнению с предельно допустимой концентрацией (ПДК) 3 мгО2 / дм3 (для водоемов рыбохозяйственного использования);

- р. Сейм с. Пески Бурынского района - 16,5 мгО2 / дм3 по сравнению с ПДК 3 мгО2 / дм3;

- р. Сейм с. Чумаково Бурынского р-на - 6,0 мгО2 / дм3 по сравнению с ПДК 3 мгО2 / дм3;

- р. Сейм с. Зиново Путивльского района - 9,0 мгО2 / дм3 по сравнению с ПДК 3 мгО2 / дм3.

Также, 15, 16 и 17 октября 2019 года специалистами инспекции были отобраны пробы поверхностной воды в р. Сейм в пяти контрольных створах.

По результатам проведенных гидрохимических исследований установлено, что качество воды в отобранных пробах по подавляющему большинству показателей соответствует установленным предельно-допустимым концентрациям для водоемов рыбохозяйственного использования, за исключением:

- Створ № 1 - с. Рыжевка Белопольского р-на (15.10.19) - установлено превышение показателя БПК5 - 9,1 мгО2 / дм3 по сравнению с ПДК 3мгО2 / дм3;

- Створ № 2 - с. Пески Бурынского р-на (15.10.19) - установлено превышение показателя БПК5 - 5,5 мгО2 / дм3 по сравнению с ПДК 3мгО2 / дм3;

- Ставор № 3 - с. Чумаково Буринского района - установлено превышение показателя БПК5 - 5,8 мгО2 / дм3 (15.10.19) и 8,6 мгО2 / дм3 (17.10.19) по сравнению с ПДК 3мгО2 / дм3;

- Створ № 4 - с. Сафоновка Путивльского района (16.10.19) - содержание растворенного кислорода составляет 1,5 мгО2 / дм3 (при ПДК 6,0 мгО2 / дм3); установлено превышение показателя БПК5 - 8,9 мгО2 / дм3 по сравнению с ПДК 3мгО2 / дм3;

- Створ № 5 - р. Сейм в с. Озаричи Конотопского района (17.10.19) - превышений не установлено, сообщает пресс-служба ведомства.