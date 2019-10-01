Кому из сумчан сегодня отключили воду

Из-за порыва водосети по ул. Янки Купалы, 11 сегодня, 22 октября, в 10:30 прекращено водоснабжение домов №№ 5, 6, 8, 9, 9/2, 10, 12, 14, 16 по ул. Янки Купалы.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Извините за временные неудобства, говорится в сообщении.
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