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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:57375

Кому из сумчан сегодня отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 22 октября.

Из-за порыва водосети по ул. Янки Купалы, 11 сегодня, 22 октября, в 10:30 прекращено водоснабжение домов №№ 5, 6, 8, 9, 9/2, 10, 12, 14, 16 по ул. Янки Купалы.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Извините за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды

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