Кому из сумчан сегодня отключили воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 22 октября.

Из-за порыва водосети по ул. Янки Купалы, 11 сегодня, 22 октября, в 10:30 прекращено водоснабжение домов №№ 5, 6, 8, 9, 9/2, 10, 12, 14, 16 по ул. Янки Купалы. После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Извините за временные неудобства, говорится в сообщении.