У Сумах пройшов фестиваль особливих талантів «Барви життя»

Учасники фестивалю змагалися у вокальному та хореографічному жанрах, інструментальному виконанні, театральному, літературному, декоративно-прикладному та образотворчому мистецтвах.
Переможцем у номінації «Вокально-хоровий жанр» стали Павло ШОКОТА – відвідувач ГО «Творчий центр прогресивного розвитку особистості «Пектораль» (керівник – Олена ДЕМЕНКО) та Едуард Кужель з села Бишкінь Лебединського району.
У номінації «Театральне мистецтво» перемогу отримав Театр «Ми Є» ГО «Голос вулиці», місто Суми (керівник – Дмитро БУЙВАЛ).
Переможним у номінації «Інструментальне виконання» став виступ інструментального ансамблю «Чарівні звуки» КУ СОР – Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю (керівник – Ірина ДУДНІК).
Кращим у номінації «Хореографічний жанр» став танцювальний колектив будинку культури ГО «Сумська обласна організація УТОГ» (керівник – Анна МОВЧАН).
У номінації «Декоративно-прикладне і народне мистецтво» кращими визнано роботи Надії КНЯЗЬ з міста Буринь та роботи вихованців КУ СОР – Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю (керівники художніх колективів – Сергій ЛЕНДА, Олена БУДНЯК, Олена ШЕВЧЕНКО).
У номінації «Літературне мистецтво» перемогу здобув Микола ХИЖНЯК – відвідувач Сумської обласної громадської організації «Ініціативи Слобожанщини», а Наталія МОСКАЛЕНКО відзначена за кращу авторську поезію.
Утім, за неймовірну силу волі переможцями можна вважати всіх учасників заходу, які були нагороджені дипломами та цінними подарунками.
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