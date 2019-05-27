В Сумах прошел чемпионат по поул спорту 19-20 октября в манеже СумГУ проходил чемпионат по версии POSA по спорте на пилоне и воздушной акробатике.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Сум, Днепра, Харькова, Ровно, Киева, Ялты, Глухова, Полтавы, Херсона, Чернигова, Ужгорода, Одессы.

Спортсмены принимали участие в различных категориях - любители, полупрофессионалы, профессионалы, в различных возрастах - Дети 6-9, юниоры 10-14, юниоры 15-17, взрослые 18+, 40+, на различных снарядах - полотна, кольцо, pole art, pole sport.

Сумчане не остались без медалей:

На кольце в категориях 6-9 лет полупрофи Яковенко Амина - 2место, профи 6-9лет Писарева Саша - 2место, Выприцкая Мария - 3место. Дуэт Диденко Анжелика и Мельник Катя заняли 1 место.

На полотнах взрослые 18+ - Клименко Настя – 1, Карпенко Лена - 2 место

Андреева Аня любители кольцо 10-14 лет – 3 место.

На полотнах 10-14 полупрофи - Матяш Вика – 1 место.

Были наши спортсмены, которые первый раз принимали участие в соревнованиях. Это Марченко Лиля, Ильченко Александра, Ятманова Стефания, Березенец Валерия (3место 6-7 лет, арт, любители), Демьяненко Зарина (2место, 6-7 лет, арт, любители).

Дамова Агата - 1место дети 6-7арт любители;

Ракитина Александра - 2место, 14-17 лет,любители.

Выприцкая Мария - 2место арт 6-7 лет, профи.

Дебютант Свинарец Никита, 5 лет, получил первое место.

В спорте дети 6-9 лет, профи: Васильковская Ева – 3 место, Неваленая Кира – 2 место.

Первый раз участвовала Водопьянова Марина 10-14 лет, спорт любители заняла – 1 место.

Дамов Демьян – 1 место в 6-9 лет, спорт профи мальчики.

Впервые взрослые девушки 18+ любители, арт - Кононенко Юля, Шапошник Алена, Горунова Юлия, Голуб Евгения заняла 3 место.

Спортсменов подготовили тренеры Дамова Юлия, Котова Алина, Дубровная Марина, Леонидова Виктория, Снежко Анастасия.