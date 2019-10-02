Кому в Сумах сегодня отключили воду «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Героев Крут, 4, 26 (замена стояков холодной и горячей воды), ул. Прокофьева, 36 (замена кранов холодной и горячей воды), ул. Ивана Сирко, 25 (замена стояков холодной воды в квартире), ул. Ивана Сирко, 17, ул. Сергея Табалы, 52Б (замена стояков горячей и холодной воды в квартире), ул. Интернационалистов, 10, ул. Мира, 5, ул. Лермонтова, 15 (замена коренных кранов холодной воды в квартире), ул. Роменская, 88 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Роменская, 92/1 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Шевченко, 2 (замена канализационного стояка в квартире), ул. Ильинская, 12 (замена врезки холодной воды в квартире).