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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:53309

Конотопчанка украла сережку прямо с уха старушки

В Конотопе участковый офицер раскрыл злоумышленницу, которая украла золотую сережку у пожилой женщины.

В Конотопский отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что у ее 72-летней матери похитили золотую сережку. Выясняя обстоятельства происшествия, правоохранители установили, что к краже может быть причастна 42-летняя жительница одного из сел Конотопского района, которая несколько дней жила в семье потерпевшей и помогала по ней хозяйству.

Та призналась: сережку она действительно при случае незаметно вынула из уха бабушки, которая имея проблемы со здоровьем, просто этого не заметила. Совершив кражу, ушла, чтобы не быть разоблаченной.

Похищенную серьгу правоохранители изъяли из ломбарда и вернули владелице.

Действия правонарушителя следователи квалифицируют по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), за содеянное ей грозит уголовная ответственность, степень которой определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотоп Кража

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