В Сумах отменили оправдательный приговор за взятку Сумской апелляционный суд отменил оправдательный приговор начальнику отдела ЦПАУ, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды.

Лицу инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Занимая должность начальника отдела предоставления административных услуг аппарата Ахтырской райгосадминистрации, обвиняемый требовал у представителя одного из сельскохозяйственных предприятий 20 000 гривен за то, что он лично примет документы для регистрации договоров субаренды земельных участков и всячески будет способствовать в скорейшем решении данного вопроса. При этом должностное лицо ЦПАУ неоднократно давало понять потерпевшему, что в случае передачи ему денежных средств не будет чинить препятствий.

Ковпаковский районный суд г. Сумы, подчеркнув недопустимость предоставленных стороной обвинения доказательств, поскольку, по мнению суда первой инстанции, они были получены с нарушением требований УПК Украины и провокации со стороны правоохранительных органов, признал лицо невиновным и оправдал за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотрено ч. ст. 368 УК Украины.

С таким решением местного суда не согласился прокурор и подал апелляционную жалобу. Сторона обвинения просила отменить приговор, признать обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с лишением права занимать руководящие должности в районных и областных государственных администрациях на срок 2 года. Свои требования обосновывала тем, что судом первой инстанции незаконно признаны недопустимыми и ненадлежащими предоставлены стороной обвинения доказательства, а именно выписку из ЕРДР, протокол принятия заявления о совершении преступления, материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий, показания свидетеля и другие документы.

Рассмотрев материалы уголовного производства, коллегия судей Сумского апелляционного суда частично удовлетворила апелляцию прокурора. Постановлением суда апелляционной инстанции оправдательный приговор в отношении лица был отменен и назначено новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции в ином составе суда. Такое решение было принято в связи с существенными нарушениями местным судом требований уголовного процессуального закона и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного производства, сообщает сайт суда.