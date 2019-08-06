В Сумах прошел турнир по мини-футболу среди детей с особыми потребностями В Сумах на базе областной детско-юношеской спортивной школы «Футбольный центр «Барса» соревнованиями по мини-футболу стартовала ХIV областная Олимпиада «Сияние надежд» для детей с особыми потребностями.

В соревнованиях приняли участие ученики Косовщинской, Конотопской, Ульяновской, Шалыгинский специальных школ-интернатов и Штеповского учебно-реабилитационного центра. Юные футболисты продемонстрировали яркую и слаженную игру, борьбу за каждый мяч, чтобы получить для своей команды золотые медали.

По итогам соревнований третье место заняли конотопчане, второе место завоевала команда из Штеповки, а победу праздновала команда из Косовщины, сообщает Сумское областное отделение Комитета по физическому воспитанию и спорту.