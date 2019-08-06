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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел турнир по мини-футболу среди детей с особыми потребностями

В Сумах на базе областной детско-юношеской спортивной школы «Футбольный центр «Барса» соревнованиями по мини-футболу стартовала ХIV областная Олимпиада «Сияние надежд» для детей с особыми потребностями.

В соревнованиях приняли участие ученики Косовщинской, Конотопской, Ульяновской, Шалыгинский специальных школ-интернатов и Штеповского учебно-реабилитационного центра. Юные футболисты продемонстрировали яркую и слаженную игру, борьбу за каждый мяч, чтобы получить для своей команды золотые медали.

По итогам соревнований третье место заняли конотопчане, второе место завоевала команда из Штеповки, а победу праздновала команда из Косовщины, сообщает Сумское областное отделение Комитета по физическому воспитанию и спорту.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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