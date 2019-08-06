В Сумах прошел турнир по мини-футболу среди детей с особыми потребностями

В соревнованиях приняли участие ученики Косовщинской, Конотопской, Ульяновской, Шалыгинский специальных школ-интернатов и Штеповского учебно-реабилитационного центра. Юные футболисты продемонстрировали яркую и слаженную игру, борьбу за каждый мяч, чтобы получить для своей команды золотые медали.
По итогам соревнований третье место заняли конотопчане, второе место завоевала команда из Штеповки, а победу праздновала команда из Косовщины, сообщает Сумское областное отделение Комитета по физическому воспитанию и спорту.
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