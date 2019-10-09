Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 25 октября, Сумы снова накроет туман.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман (видимость 200-500 м). Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Ночью столбики термометров покажут 6-8 °С тепла, днем - 14-16 °С.