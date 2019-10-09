Сумской футзалист забил за сборную

В столице Северной Македонии Скопье в отборочной группе играют местная команда, Словения, Косово и Украина. В первой игре нашей команде противостояло Косово. Соперники открыли счет на 12-ой минуте, но тут же его сравнял воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк. До перерыва украинцы забили еще раз, а после – разыгрались, забив пять безответных мячей. В итоге 7:1 – уверенные три очка на старте отбора.
Свой второй поединок Украины проведет сегодня против Словении.
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