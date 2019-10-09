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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:30251

Избил и столкнул с балкона: на Сумщине дали 8 лет за убийство

Шосткинская местная прокуратура поддержала публичное обвинение в отношении 44-летнего жителя г. Шостка, который сначала избил свою знакомую, а потом столкнул ее с балкона.

Событие произошло в июле 2018 года в г. Шостка. К обвиняемому пришла в гости его 50-летняя знакомая. После длительного застолья женщина осталась ночевать в квартире мужчины, а уже на утро ее бездыханное тело обнаружили соседи под окном.

Обвиняемый утверждал, что он не знает, что произошло. Видел только, что потерпевшая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно падала в квартире. По его словам, однажды при падении она даже ударилась головой о спинку кровати. Он предлагал ее вызвать скорую, однако она отказалась.

«Однако согласно выводам экспертиз, потерпевшая прижизненно получила несколько ударов по голове тупым твердым предметом. При этом особенность данных повреждений исключают возможность их возникновения в результате падения с высоты. Поэтому непризнание обвиняемым своей вины суд расценил как способ защиты с целью избежать ответственности», - рассказала прокурор Шосткинской местной прокуратуры Алла Тимченко.

По приговору Глуховского горрайонного суда мужчину признан виновным по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорен к 8 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда Убийство Шостка

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