Сумчанам розкажуть неймовірні факти про українську мову

Книгарня «Є» запрошує на лекцію Алли Ярової «10 неймовірних фактів про українську мову», що відбудеться 7 листопада. Початок – о 18:30.
Традиційно 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. Це свято було встановлено на честь Преподобного Нестора-Літописця. Його вважають послідовником творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Напередодні свята пропонуємо познайомитися із низкою цікавих фактів про українську мову, які підготує для нас Алла Ярова.
Алла Ярова — кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Тел.: (054) 270 19 04.
Вхід вільний.
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