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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанам розкажуть неймовірні факти про українську мову

Лекція Алли Ярової «10 неймовірних фактів про українську мову» відбудеться в книгарні «Є».

Книгарня «Є» запрошує на лекцію Алли Ярової «10 неймовірних фактів про українську мову», що відбудеться 7 листопада. Початок – о 18:30.

Традиційно 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. Це свято було встановлено на честь Преподобного Нестора-Літописця. Його вважають послідовником творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Напередодні свята пропонуємо познайомитися із низкою цікавих фактів про українську мову, які підготує для нас Алла Ярова.

Алла Ярова — кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04.

Вхід вільний.

Общество Анонс Книгарня Є Лекция Украинский язык

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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