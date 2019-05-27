Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:11231

Сумчане отличились на кубке Украины по сумо

26 октября в Полтаве разыграли кубок Украины по сумо среди взрослых.

В командных соревнованиях сборная Сумской области заняла 2-ое место.

Победителями стали: Безхутрый Богдан (вес до 77 кг), Цыбульняк Максим (85кг), Крупский Егор (92кг).

Серебряные медали завоевали: Кирилл Крупский (70 кг), Данило Фоменко (85 кг), Александр Урсаки (100кг) и Владислав Вьюн (115 кг).

Также стоит отметить успешный дебют Кирилла Крупского (ему всего лишь 17 лет) на взрослой арене, ему удалось выполнить норматив «Мастер спорта Украины». Тренер команды - Сергей Хекало.

Спорт Сумо

По тематике

Сумчанин взял бронзу на чемпионате мира по сумо
14.10.2019 09:44

Сумчанин взял бронзу на чемпионате мира по сумо

В Осаке (Япония) завершился чемпионат мира по сумо....

Сумские сумоисты с медалями чемпионата Европы
03.10.2019 13:27

Сумские сумоисты с медалями чемпионата Европы

На выходных в Будапеште (Венгрия) проходил чемпионате Европы по сумо среди юношей и юниоров....

Сумские сумоисты отличились на чемпионате Украины
09.09.2019 11:20

Сумские сумоисты отличились на чемпионате Украины

6-8 сентября в Харькове проходил чемпионат Украины по сумо среди юниоров, юношей и детей....

Сумчане с бронзой кубка Европы по сумо
13.08.2019 06:57

Сумчане с бронзой кубка Европы по сумо

10-12 августа в г. Кротошин (Польша) проходил кубок Европы по сумо....

Сумские сумоисты возвращаются из Германии с медалями
27.05.2019 09:48

Сумские сумоисты возвращаются из Германии с медалями

25-26 мая в Бранденбурге проходил международный рейтинговый турнир по сумо....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.