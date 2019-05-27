Сумчане отличились на кубке Украины по сумо 26 октября в Полтаве разыграли кубок Украины по сумо среди взрослых.

В командных соревнованиях сборная Сумской области заняла 2-ое место. Победителями стали: Безхутрый Богдан (вес до 77 кг), Цыбульняк Максим (85кг), Крупский Егор (92кг). Серебряные медали завоевали: Кирилл Крупский (70 кг), Данило Фоменко (85 кг), Александр Урсаки (100кг) и Владислав Вьюн (115 кг). Также стоит отметить успешный дебют Кирилла Крупского (ему всего лишь 17 лет) на взрослой арене, ему удалось выполнить норматив «Мастер спорта Украины». Тренер команды - Сергей Хекало.