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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:07202

«Тростянец» оставил «Викторию» на первом месте

27 октября прошли оставшиеся матчи 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

ФК «Тросятнец-2» в гостях играл против огдного из лидеров группы 2 после 12 туров корюковского «Авангарда» с Черниговщины. Игра завершилась минимальной победой гостей 0:1 благодаря голу Мигаля на 6-й минуте.

Таким образом трио лидеров распалось: первой осталась наша «Виктория» из Николаевки – 32 очка, вторым идет «ЛНЗ-Леюедин» с Черкащины – 30 очков, у «Аванграда» осталось 29 очков. А «Тросятнец-2» поднялся на пятое место с 19 очками.

В этом году осталось провести всего один тур, остальные – весной.

Общество Виктория Николаевка ФК Тростянец Футбол

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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