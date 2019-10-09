«Тростянец» оставил «Викторию» на первом месте 27 октября прошли оставшиеся матчи 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

ФК «Тросятнец-2» в гостях играл против огдного из лидеров группы 2 после 12 туров корюковского «Авангарда» с Черниговщины. Игра завершилась минимальной победой гостей 0:1 благодаря голу Мигаля на 6-й минуте.

Таким образом трио лидеров распалось: первой осталась наша «Виктория» из Николаевки – 32 очка, вторым идет «ЛНЗ-Леюедин» с Черкащины – 30 очков, у «Аванграда» осталось 29 очков. А «Тросятнец-2» поднялся на пятое место с 19 очками.

В этом году осталось провести всего один тур, остальные – весной.