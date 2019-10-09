Сумские ультрас прошлись центром города с требованием создать футбольный клуб (видео) Сегодня, 28 октября, вечером группа болельщиков ПФК «Сумы», который по сути прекратил свое существование, прошлась центром города.

Фанаты хотят, чтобы у города был свой футбольный клуб. Свои требования участники шествия также выложили в письме-обращении - его предлагали подписать всем желающим. Завтра письмо с подписями организаторы планируют передать мэру, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Мы хотим своим маршем донести властям города, что команда необходима. Мы областной центр, и на футбольной арене нас никто не представляет. Я считаю, такого не должно быть. Мы хотим, чтобы команду взяли на баланс города, набрали новый состав, новое руководство. Я думаю, при правильном подходе, все это сделать несложно», - говорит Александр.

Длилась акция до 40 минут. По словам организаторов, участие в ней приняли до 60 человек, по оценкам полиции - людей собралось около полусотни.

По словам главы Федерации футбола Сумской области Андрея Прохоровича, опыт создания муниципальных футбольных клубов сейчас имеют несколько городов Украины. Команды играют как в первой, так и во второй лиге. Бюджет таких клубов - от 5 млн грн в год.