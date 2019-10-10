Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54335

Кому в Сумах сегодня отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 29 октября.

В связи с проведением аварийно-ремонтых работ по ул. Конотопская и ул. Веретеновская сегодня, 29 октября, в 9:00 прекращено водоснабжение или снижение давления воды по ул. Веретеновская, Добровольная, Невского, Ударников, Добролюбова, Станиславского и прилегающих улиц.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды

По тематике

Сегодня 08:05

Ночью часть Сум останется без воды

КП «Горводоканал» сообщает об остановке Лучанского водозабора....

Вчера 10:34

Кто из сумчан сегодня без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 28 октября....

24.10.2019 15:09

В Сумах Девятка с утра сидит без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 24 октября....

24.10.2019 10:09

Кому в Сумах сегодня отключили воду

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....

22.10.2019 13:57

Кому из сумчан сегодня отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 22 октября....

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
Вчера 21:41
Больше 240 тыс. гривен возместили нефтяники за загрязнение гектара земли на Сумщине
Сегодня 14:28
В Сумах пройдет Фестиваль фигурного катания на роликах
Сегодня 14:20
Сумские бегуны отличились на Kharkiv Airport Run
Сегодня 13:42
На Сумщине спасали гагар, которые сбились с маршрута (видео)
Сегодня 13:09
На Сумщине пьянка по-соседски закончилась убийством
Сегодня 12:35
На Сумщине грибники нашли боеприпасы
Сегодня 12:30
В Сумах тротуары возле детской поликлиники сделала фирма, зарегистрированная в частном доме
Сегодня 12:29
На Сумщине спасатели предотвратили масштабный пожар в жилом секторе
Сегодня 11:59
Кому в Сумах сегодня отключили воду
Сегодня 11:54
В Сумах в полицию поступил экс-начальник райотдела милиции, при котором в отделе умер задержанный
Сегодня 11:46
Сумчан запрошують на виставку картин художника Віктора Михайличенка
Сегодня 11:22
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.