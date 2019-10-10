Кому в Сумах сегодня отключили воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 29 октября.

В связи с проведением аварийно-ремонтых работ по ул. Конотопская и ул. Веретеновская сегодня, 29 октября, в 9:00 прекращено водоснабжение или снижение давления воды по ул. Веретеновская, Добровольная, Невского, Ударников, Добролюбова, Станиславского и прилегающих улиц.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.