На Сумщине спасатели предотвратили масштабный пожар в жилом секторе 28 октября в 22:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Молодежная в с. Сергеевка Белопольского района.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горит кровля на площади до 15 кв. м., образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом.

В 23:17 возгорание локализовали, а в 00:05 - потратив на тушение около 3 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.