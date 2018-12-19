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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0279

Як не потонути під лавиною фейків: дискусія у Сумах

7 листопада у Конгрес-центрі СумДУ PEN Ukraine проведе дискусію «Інформаційна безпека: Як не потонути під лавиною фейків та маніпуляцій?».

Учасники розмови обговорять, як орієнтуватись у сучасних медіа та обирати ті, що варті довіри. Дискутуватимуть про інформаційну гігієну, вміння критично оцінювати новини. Говоритимуть про те, чому так легко потрапити на гачок маніпуляцій та фейків, чому цим грішать навіть, здавалося б, авторитетні ЗМІ, та як убезпечити себе від дезінформації.

Учасники дискусії:

Зураб Аласанія – голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України;

Зоя Казанжи – медіаекспертка, письменниця;

Дмитро Тіщенко – засновник сумського онлайн-видання “Цукр”.

Модеруватиме дискусію Євген Положій – журналіст, письменник.

Вхід на дискусію вільний. Обов’язкова реєстрація та акредитація за посиланням: https://forms.gle/rc2t1VYH3jgfgQgo8.

Общество СМИ Фейки

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