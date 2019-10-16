На Сумщине потерянный на дороге плуг едва не стал причиной трагедии 30 октября на автодороге Кипти-Глухов-Бачевск, вблизи Кролевца, потерянный плуг едва не стал причиной трагедии.

Об этом в Фейсбуке сообщил кролевчанин Вячеслав Скляр, пишет Сайт Кролевца.

«Вечером, внизу газовой заправки ANP, случайно наехали на предмет, напоминающий предплужник или плуг малый (утеряно с техники местных сельхозпроизводителей). Ситуация чудом не обернулась трагедией… Перед нами в 50 метрах стоял на обочине дороги Renault Duster с пробитым колесом. Если бы этот водитель вернулся и убрал плужок с дороги, то пострадавших было меньше… А если бы на плужок наскочила фура или автобус на большой скорости… Халатность и безразличие участников дорожного движения влекут за собой непредвиденные ситуации…», – написав он.