На Сумщине потерянный на дороге плуг едва не стал причиной трагедии

Об этом в Фейсбуке сообщил кролевчанин Вячеслав Скляр, пишет Сайт Кролевца.
«Вечером, внизу газовой заправки ANP, случайно наехали на предмет, напоминающий предплужник или плуг малый (утеряно с техники местных сельхозпроизводителей). Ситуация чудом не обернулась трагедией… Перед нами в 50 метрах стоял на обочине дороги Renault Duster с пробитым колесом. Если бы этот водитель вернулся и убрал плужок с дороги, то пострадавших было меньше… А если бы на плужок наскочила фура или автобус на большой скорости… Халатность и безразличие участников дорожного движения влекут за собой непредвиденные ситуации…», – написав он.
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