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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумські військові навчали молодь грати у «СЕРП»

Військово-патріотичне виховання є одним з найдієвіших засобів виховання допризовної і призовної молоді в дусі любові до Збройних Сил, підтримки їх у постійній бойовій готовності до захисту Батьківщини.

Саме тому, з метою формування у молодих людей прагнення вивчати військову справу і здобувати військово-технічні спеціальності, фахівці групи морально–психологічного забезпечення та зв’язків з громадськістю Сумського обласного військового комісаріату 31 жовтня 2019 року прийняли участь у щорічному фестивалі інтелектуальних настільних ігор ІГРОБУМ, де презентували та провели військово-тактичну гру «СЕРП».

Події військово-тактичної гри «СЕРП» розгортаються в альтернативних двадцятих роках минулого століття – коли ніби то настав час війн та сільського господарства, розбитих сердець та іржавих механізмів, інновацій та доблесті. Саме формат альтернативної історії, популярний серед сучасної молоді стиль стімпанк, дозволив привернути увагу учасників освітнього заходу по новому замислитись над почуттям патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей.

Як зазначив Сергій - один з учасників гри: «Незвична і проста с першого погляду назва гри СЕРП мене не одразу зацікавила, і тільки в процесі гри мені стало зрозуміло наскільки гра змістовна. Адже СЕРП – це зброя мирного сільського господарства і одночасно зброя війни, а війна і мир в грі йдуть пліч о пліч, тому робочі-працівники настілки ж потребують захисту збройних сил, наскільки вся імперія має потребу в ресурсах, що добувають робочі».

Почавши грати в «СЕРП» гравці були здивовані тому, як мало боїв відбувається в грі, особливо враховуючи те, що всюди зображені бойові роботи. Але якщо придивитись уважніше до ілюстрацій, то можна помітити, що лише деякі роботи приймають участь у битвах та воюють один з одним.

Як пояснив гравцям організатор військово-тактичної гри «СЕРП» старший офіцер групи морально – психологічного забезпечення та зв’язків з громадськістю Сумського обласного військового комісаріату Олександр Бондаренко:« - З впевненістю можна сказати, що «СЕРП» - це гра більше про загрозу війни, аніж про саму війну. Якщо в процесі гри у вашого противника-сусіда накопився значний запас карт битв та сили і він має сильну і розвинену армію, то у вас навряд чи виникне бажання розпочати бійз ним. Крім того, ви також можете розташувати своїх робочих на ключових територіях, щоб страх втрати популярності утримував противника від нападу на вас. Ця напруга відмінно відображає головну ідею гри «СЕРП» - співіснування мирного сільського господарства та війни».

Організатори військово-тактичної гри «СЕРП»  вважають, що в процесі грі відбувається формування здібностей до аналізу зовнішнього та внутріполітичного становища, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях.

Общество Военные

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