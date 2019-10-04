Стали известны подробности самоубийства сумской студентки Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова, сообщение о падении девушки из окна 8-го этажа общежития поступило 2 ноября в 17:00.

Девушку 2001 г.р. доставили в больницу с диагнозом политравма. Однако она умерла через 20 минут. Девушка выпала из окна комнаты, где жила с еще одной девушкой, которой не было дома. Она закрыла дверь изнутри и выпрыгнула. Двери пришлось выламывать.

У себя на ноутбуке она оставила видеообращение, которое дает основания рассматривать произошедшее как самоубийство. Но проверка проводится в рамках открытого уголовного производства по ст. 115 ч. 1 (умышленное убийство).