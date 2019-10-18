Сумские патрульные жестко задержали пьяного (видео) 3 ноября, около 14 часов, патрульные получили сообщение о повреждении имущества.

Заявитель сообщил, что когда он ехал по дворовой территории на своем авто Fiat, то неожиданно пешеход, который шел по этой же дороге, ударил кулаком по его автомобилю, тем самым нанеся механические повреждения.

Мужчина позвонил на линию 102, а пешеход продолжил движение в направлении улицы Героев Крут. Патрульные оперативно отреагировали и разыскали мужчину. Он имел явные признаки алкогольного опьянения. Далее, полицейские сообщили ему, что для выяснения всех обстоятельств доставят его в участок полиции, после этого агрессивный гражданин пытался покинуть место происшествия. На требования стражей порядка он не реагировал и начал оказывать злостное неповиновение, поэтому к нему была применена физическая сила и спецсредство - наручники. Во время задержания мужчина нанес патрульному телесные повреждения. Правонарушитель был доставлен в больницу, где он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Инспектор патрульной полиции обратился в медицинское учреждение за оказанием помощи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции и составили на 51-летнего сумчанина административные материалы по ст. 185 (злостное неповиновение) КоАП и ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП.

Квалификацию другим действиям будут оказывать следователи.