Сумские ветераны-дзюдоисты отличились в Киеве

Представители сборной Сумской области завоевали 3 медали: Юрий Острый - 2 место (81 кг), Игорь Смоленко - 2 место (60-66 кг), Александр Артюх - 3 место (100 кг).
12 октября в Ужгороде стартовал открытый чемпионат Украины по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет....
3-4 октября в Киеве проходил чемпионат Украины по дзюдо....
Студент I курса Медицинского института СумГУ Никита Голобородько получил бронзовую награду на кадетском чемпионате мира по дзюдо в Казахстане....
7-8 сентября в Братиславе (Словакия) проходил Кубок Европы по дзюдо....
С 9 по 11 августа в городе Клуж-Напока (Румыния) прошел Кубок Европы среди юниоров до 21 года....