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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские ветераны-дзюдоисты отличились в Киеве

3 ноября в Киеве прошли Всеукраинские игры памяти М.М.Баки по дзюдо среди ветеранов.

Представители сборной Сумской области завоевали 3 медали: Юрий Острый - 2 место (81 кг), Игорь Смоленко - 2 место (60-66 кг), Александр Артюх - 3 место (100 кг).

Спорт Дзюдо

По тематике

Сумская дзюдоистка стала чемпионкой Украины
13.10.2019 10:21

Сумская дзюдоистка стала чемпионкой Украины

12 октября в Ужгороде стартовал открытый чемпионат Украины по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет....

Сумские дзюдоисты отличились на чемпионате Украины
07.10.2019 15:32

Сумские дзюдоисты отличились на чемпионате Украины

3-4 октября в Киеве проходил чемпионат Украины по дзюдо....

Сумской студент стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо
26.09.2019 10:38

Сумской студент стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо

Студент I курса Медицинского института СумГУ Никита Голобородько получил бронзовую награду на кадетском чемпионате мира по дзюдо в Казахстане....

Сумской студент выиграл бронзу Кубка Европы
10.09.2019 10:14

Сумской студент выиграл бронзу Кубка Европы

7-8 сентября в Братиславе (Словакия) проходил Кубок Европы по дзюдо....

Сумские студенты завоевали два золота на кубке Европы
13.08.2019 16:19

Сумские студенты завоевали два золота на кубке Европы

С 9 по 11 августа в городе Клуж-Напока (Румыния) прошел Кубок Европы среди юниоров до 21 года....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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