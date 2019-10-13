Сумской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Украины

Его провела Всеукраинская Федерация Бодибилдинга, Фитнеса и Атлетизма UBPF.
Сумчанин Игорь Глуходед стал чемпионом Украины по бодибилдингу в категории свыше 90 кг, а затем и абсолютным чемпионом Украины.
Еще один сумчанин Дмитрий Руденко занял 4-ое место в категории до 85 кг, но добыл приз за лучшее позирование.
На следующий день Игорь Глуходед выиграл приз абсолютного победителя коммерческого турнира III VL ELITE CLASSIC в номинации бодибилдинг.
1 ноября в Виченце (Италия) проходил международный турнир «Hercules Italia Olympia» по бодибилдингу....
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