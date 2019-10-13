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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:5351

Сумской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Украины

2 ноября в Киеве прошел чемпионат Украины по бодибилдингу и атлетизму.

Его провела Всеукраинская Федерация Бодибилдинга, Фитнеса и Атлетизма UBPF.

Сумчанин Игорь Глуходед стал чемпионом Украины по бодибилдингу в категории свыше 90 кг, а затем и абсолютным чемпионом Украины.

Еще один сумчанин Дмитрий Руденко занял 4-ое место в категории до 85 кг, но добыл приз за лучшее позирование.

На следующий день Игорь Глуходед выиграл приз абсолютного победителя коммерческого турнира III VL ELITE CLASSIC в номинации бодибилдинг.

Спорт Бодибилдинг Игорь Глуходед

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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