Сумской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Украины 2 ноября в Киеве прошел чемпионат Украины по бодибилдингу и атлетизму.

Его провела Всеукраинская Федерация Бодибилдинга, Фитнеса и Атлетизма UBPF.

Сумчанин Игорь Глуходед стал чемпионом Украины по бодибилдингу в категории свыше 90 кг, а затем и абсолютным чемпионом Украины.

Еще один сумчанин Дмитрий Руденко занял 4-ое место в категории до 85 кг, но добыл приз за лучшее позирование.

На следующий день Игорь Глуходед выиграл приз абсолютного победителя коммерческого турнира III VL ELITE CLASSIC в номинации бодибилдинг.