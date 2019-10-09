Сумчане отличились на кубке Украины по фунакоши шотокан каратэ

Сборная Сумской области, сформированная областным отделением ВАК «IKA Госоку Рю Будо», КДЮСШ «Авангард» и клубом «Терра-Сумы» достойно представила область на этих соревнованиях.
На счету команды 5 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали.
В индивидуальных категориях ката победителями стали Андрей Ковалев, Константин Пузь, Дмитрий Сапич и Эмилия Руденко. Серебряные медали у Станислава Чалого, Никиты Цебиноги и Таисии Фоменко, бронзу получил Денис Вощенко.
Золото в индивидуальном кумитэ завоевала Эмилия Руденко, у Таисии Фоменко, Егора Давыдова и Константина Пузя - серебряные медали, у Максима Непомнящего - бронзовая.
Команду к соревнованиям готовили тренеры Виталий Гутенко и Анатолий Лозовой.
Ровно через месяц в румынском городе Клуж-Напока лучшие представители Сумщины примут участие в Кубке Европейских Чемпионов Всемирного Союза федераций каратэ.
3 ноября в Сумах провели открытый чемпионат области по каратэ....
Чемпионат области по каратэ пройдет в воскресенье, 3 ноября....
В составе сборной команды Украины ахтырчане Антон Харченко и Андрей Белоус приняли участие в крупном международном европейском турнире по каратэ-до...
19 октября в Усти-Над-Лабем (Чехия) прошел международный туринир «Grand Prix North Bohemia. Hayashi cup» о каратэ....
4-6 октября в Будапеште (Венгрия) проходил 46-й чемпионат Европы по каратэ Вадо Кай....