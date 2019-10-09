Сумчане отличились на кубке Украины по фунакоши шотокан каратэ 15-й кубок Украины по Фунакоши Шотокан каратэ проходил 1-3 ноября в Украинке под Киевом.

Сборная Сумской области, сформированная областным отделением ВАК «IKA Госоку Рю Будо», КДЮСШ «Авангард» и клубом «Терра-Сумы» достойно представила область на этих соревнованиях.

На счету команды 5 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали.

В индивидуальных категориях ката победителями стали Андрей Ковалев, Константин Пузь, Дмитрий Сапич и Эмилия Руденко. Серебряные медали у Станислава Чалого, Никиты Цебиноги и Таисии Фоменко, бронзу получил Денис Вощенко.

Золото в индивидуальном кумитэ завоевала Эмилия Руденко, у Таисии Фоменко, Егора Давыдова и Константина Пузя - серебряные медали, у Максима Непомнящего - бронзовая.

Команду к соревнованиям готовили тренеры Виталий Гутенко и Анатолий Лозовой.

Ровно через месяц в румынском городе Клуж-Напока лучшие представители Сумщины примут участие в Кубке Европейских Чемпионов Всемирного Союза федераций каратэ.