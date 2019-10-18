Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего 80-летнего пенсионера Тростянецким отделением полиции разыскивается 80-летний Мозуль Михаил Емельянович, житель села Белка Тростянецкого района, который 2 ноября около 15:00 ушел из дома, до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.

По словам сына пропавшего пенсионера, тот имеет расстройства памяти и плохо разговаривает. Документов, денег и мобильного телефона при себе он не имел.

На вид разыскиваемому 80 лет, худощавого телосложения, ростом около 150 см, лицо овальное, волосы короткие седые, имеет лобное облысение, глаза серые, нос прямой, губы тонкие, уши прилегающие. Зубы почти все отсутствуют, имеется один зуб на верхней челюсти слева.

Особые приметы: на лице имеются многочисленные родинки на левом боку живота послеоперационный шрам.

Мужчина был одет в тельняшку, рубашку темно-синего цвета в белую клетку, кофту темного цвета на пуговицах, свитер черного цвета, куртку тканевую коричневого цвета на пуговицах длиной до середины бедра; брюки утепленные серого цвета, черные носки. Был обут в утепленные черные калоши, на голове имел черную широкополую шляпу.

Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой не оставаться равнодушными, и просто оглянуться вокруг: возможно, больной человек находится где-то рядом с вами, и ему нужна помощь. Если вы информацию, которая поможет установить местонахождение летнего мужчину, просьба сообщить об этом по телефонам Тростянецкого отделения полиции: (05458) 5-15-02, тел. моб. 050-307-97-92, 066-504-44-29, или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.