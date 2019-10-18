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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:05235

На Сумщине оштрафовали пять охотников из-за собак

На пять охотников составлены протоколы за охоту без паспортов на собак.

В субботу, 2 ноября, стартовал сезон охоты на парнокопытных животных и пушных зверей, поэтому Государственная экологическая инспекция в Сумской области усилила контроль за соблюдением требований природоохранного законодательства при использовании объектов животного мира.

В первый же день охотничьего сезона 2019-2020 годов на территории Сумщины государственными инспекторами по охране окружающей среды было зафиксировано 5 случаев нарушений требований ст.20 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте» во время охоты с собаками охотничьих пород.

Так, в охотничьих угодьях Шоскинськой районной организации УООР было обнаружено гражданина с ягдтерьером, а на Тростянетчине и Краснопольщине зафиксировано по два случая охоты с собаками породы лайка. Ни у кого из пяти охотников не было паспорта на собаку, что является нарушением требований действующего законодательства.

В связи с этим, на владельцев собак были составлены протоколы, предусмотренные ч.1 ст.85 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Право Госэкоинспекция Охота Штраф

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