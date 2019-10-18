Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут 8-10 °С тепла, днем - 15-17 °С.
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В ближайшие дни холодный атмосферный фронт принесет в Сумскую область похолодание....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в выходные...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...