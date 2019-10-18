Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 6 ноября, в Сумах будет ветрено.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут 8-10 °С тепла, днем - 15-17 °С.