Полицейские задержали разбойника, напавшего на продавца арбузов в Ромнах

В июле текущего года 25-летний ранее судимый мужчина среди бела дня, на центральном рынке Ромен, вместе с сообщниками совершил разбойное нападение на продавца арбузов. Избил его, забрал сумку с деньгами и скрылся.
Почти три месяца мужчина скрывался от органов следствия. Принятыми оперативно-розыскными мерами полицейские вычислили его. Задержание состоялось в с. Герасимовка Роменского района. Злоумышленник пытался убежать и оказывал сопротивление. Полицейским даже пришлось применить наручники.
В отделе полиции ему было объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). К тому же по факту сопротивления работникам полиции при задержании было открыто еще одно уголовное производство. До решения суда задержанный будет находиться под домашним арестом. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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