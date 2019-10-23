Кому в Сумах и почему сегодня отключили воду и тепло

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водо- или теплоснабжения.
Речь идет о домах по адресам: ул. Горького, 2, ул. Новоместенская, 24 (ремонт стояка отопления в подвале), ул. Ремесленная, 25 (ремонт коренного крана горячей воды в квартире), ул. Данила Галицкого, 35 (прочистки наружных сетей дворовой канализации), ул. Г. Кондратьева, 152 (ремонт домового водоподогревателя).
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