Кому в Сумах и почему сегодня отключили воду и тепло «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водо- или теплоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Горького, 2, ул. Новоместенская, 24 (ремонт стояка отопления в подвале), ул. Ремесленная, 25 (ремонт коренного крана горячей воды в квартире), ул. Данила Галицкого, 35 (прочистки наружных сетей дворовой канализации), ул. Г. Кондратьева, 152 (ремонт домового водоподогревателя).