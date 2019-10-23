В Сумах очередная авария

Об этом сообщается в телеграмм-канале «Безпечне місто. Суми». Столкнулись два авто, без пострадавших. Подробности позже…
Три протокола составили патрульные на пьяного водителя, который совершил ДТП....
На Сумщине в результате ДТП один водитель погиб, другой – в больнице....
4 ноября, около 9 часов утра, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», в районе села Кардашовка...
В понедельник, 4 ноября, произошло ДТП на перекрестке ул. Анищенко и Покровская....
3 ноября, около 16 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Курском....