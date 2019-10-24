На выходных в Сумах определят обладателя первого трофея футзального сезона

Игры пройдут в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко.
14:30 «Сумыхимпром-СДПУ-2» - «Forza»
15:30 «Sumy Psel» - «Степановка»
16:30 «Натон» (Постольное) - «Колос» (Севериновка)
17:30 «Звезда» - «Лекарское»
Полуфиналы и финал турнира будут сыграны в воскресенье.
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