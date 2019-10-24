Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:04249

На выходных в Сумах определят обладателя первого трофея футзального сезона

В субботу, 9 ноября, восемь команд, которые прошли первую стадию кубка Кизеева, разыграют четыре путевки в полуфинал.

Игры пройдут в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко.

14:30 «Сумыхимпром-СДПУ-2» - «Forza»

15:30 «Sumy Psel» - «Степановка»

16:30 «Натон» (Постольное) - «Колос» (Севериновка)

17:30 «Звезда» - «Лекарское»

Полуфиналы и финал турнира будут сыграны в воскресенье.

Спорт Анонс Кубок Кизеева Футзал

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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