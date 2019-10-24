На выходных в Сумах определят обладателя первого трофея футзального сезона В субботу, 9 ноября, восемь команд, которые прошли первую стадию кубка Кизеева, разыграют четыре путевки в полуфинал.

Игры пройдут в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко. 14:30 «Сумыхимпром-СДПУ-2» - «Forza» 15:30 «Sumy Psel» - «Степановка» 16:30 «Натон» (Постольное) - «Колос» (Севериновка) 17:30 «Звезда» - «Лекарское» Полуфиналы и финал турнира будут сыграны в воскресенье.