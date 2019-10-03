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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:51186

Житель Сумщины отдал интернет-мошеннику 8 тысяч, продавая кресло

Попытка реализации через сеть интернет кресла стоила жителю Глуховщины потери восьми тысяч гривен.

В Глуховский отдел полиции обратился 31-летний местный житель, который сообщил, что с его банковской карточки неизвестные сняли 8000 гривен. Правоохранители выяснили, что заявитель, имея целью продать кресло, воспользовался возможностями известного интернет-магазина, разместив соответствующее объявление. Покупатель быстро нашелся. Однако при обсуждении соглашения последний потребовал, что он оплатит кресло, однако из-за того, что фирма находится за границей, способ оплаты «наложенный платеж» не подходит. В связи с этим стороны договорились об оплате за товар на банковскую карточку продавца. Но, чтобы операция выполнилась успешно, ему необходимо было также осуществить некоторые операции на своей банковской карточке. В результате переговоров мужчина по подсказкам покупателя выполнил все, что тот ему рекомендовал. А на следующий день заявителю позвонили из банка и пригласили в отделение. И там он узнал, что вчерашняя сделка была не что иное, как мошенническая схема. Мало того, что он потерял все свои сбережения, аферисты увеличили по его кредитной карточке лимит и опустошили счет. Как результат – он потерял 8000 гривен.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и ведут поиски злоумышленников.

В свою очередь, правоохранители снова обращаются ко всем жителям области с предостережением: Не доверяйте незнакомцам, если речь идет о ваших сбережениях и деньгах; не делайте никакие денежные операции с чужими подсказками; держите в секрете всю конфиденциальную информацию по своим банковским карточкам, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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