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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:09242

В Сумах пройдет благотворительный шашечный турнир

30 ноября в Сумах пройдет благотворительный турнир по шашкам «Страна друзей».

В программе, кроме турнира, благотворительная ярмарка и фуд-корт.

Время и место проведения: 30 ноября, начало в 10:00, филиал №17 Центральной библиотечной системы, читальный зал (г. Сумы, ул. Горького, 23/1).

Предварительная регистрация на сайте http://lapinmaksim.com/turnir/.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1130731417122014/

Цель мероприятия:

• сбор средств для организации деятельности неприбыльной ОО «Сумской клуб «Страна друзей»;

• наработки навыков организации спортивных массовых мероприятий;

• популяризация спортивных соревнований и привлечение общественности к меценатству.

Об общественной организации:

Членами организации «Сумской клуб «Страна друзей» являются люди с физическими, умственными, сенсорными и психическими отклонениями. Свои функции начала выполнять с 10 марта 2016 года. Целью деятельности является содействие общественной интеграции людей с инвалидностью, которые уже вышли из детского возраста. Содействие личностному и культурному развитию человека. Всесторонняя помощь в поиске себя в этой жизни.

Общество Благотворительность Страна друзей Шашки

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