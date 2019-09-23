В Сумах пройдет благотворительный шашечный турнир

В программе, кроме турнира, благотворительная ярмарка и фуд-корт.
Время и место проведения: 30 ноября, начало в 10:00, филиал №17 Центральной библиотечной системы, читальный зал (г. Сумы, ул. Горького, 23/1).
Предварительная регистрация на сайте http://lapinmaksim.com/turnir/.
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1130731417122014/
Цель мероприятия:
• сбор средств для организации деятельности неприбыльной ОО «Сумской клуб «Страна друзей»;
• наработки навыков организации спортивных массовых мероприятий;
• популяризация спортивных соревнований и привлечение общественности к меценатству.
Об общественной организации:
Членами организации «Сумской клуб «Страна друзей» являются люди с физическими, умственными, сенсорными и психическими отклонениями. Свои функции начала выполнять с 10 марта 2016 года. Целью деятельности является содействие общественной интеграции людей с инвалидностью, которые уже вышли из детского возраста. Содействие личностному и культурному развитию человека. Всесторонняя помощь в поиске себя в этой жизни.
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