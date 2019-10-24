В Конотопе спасатели оказали помощь пожилой женщине

На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что в квартире находится пожилая женщина, которая не может самостоятельно открыть дверь. Спасатели с помощью выдвижной лестницы попали через балкон в квартиру, которая находилась на 2-м этаже 5-этажного жилого дома. После чего, открыли входную дверь и передали бабушку родственникам.
Всего для оказания помощи были привлечены 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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