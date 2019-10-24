Сумского судью поймали на взятке в 2 тысячи долларов Сегодня, 7 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили «на горячем» судью Заречного районного суда г. Сумы после получения им неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долл. США.

Как сообщает пресс-служба САП, за указанные средства служитель Фемиды обещал принять в пользу гражданина судебное решение по двум делам об административных правонарушениях.

Во время обысков, проведенных 7 ноября 2019 года на основании постановлений следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства, полученные судьей в качестве неправомерной выгоды.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о сообщении судье о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также временное отстранение от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Как сообщает сайт Заречного районного суда г. Сумы, в суде проводят следственные действия.

Сейчас в помещении суда проводятся следственные действия работниками НАБУ, в соответствии с постановлением следственного судьи, в рабочем кабинете судьи Заречного районного суда г. Сумы Шершака Н.И.