В Сумах разыграли футбольную «Золотую осень» Традиционный турнир среди юношей 2009-2010 годов рождения «Золотая осень» проходил в Сумах 5-6 ноября на поле ФЦ «Барса».

В соревновании принимали участие шесть команд: «Барса-2009-1», «Барса-2009-2», «Барса-2010», Степановской СОШ, Сборная команда Сумского района и КДЮСШ г. Сумы, которые сыграли по кругу.

«Бронзу» турнира получила «Барса-2010», «серебро» - «Барса-2009-2». Главный трофей «Золотой осени-2019» получила команда первая команда «Барсы-2009», которая в пяти матчах праздновала пять побед, забила 23 гола и не пропустила ни одного.

Лучшим бомбардиром стал игрок первой команды «Барсы-2009» Максим Надъярный, а игроком турнира его партнер по команде Артем Тутов. Голкипер сборной Сумского района Артем Ярошенко признан лучшим вратарем «Золотой осени».