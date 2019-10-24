В Сумах разыграли футбольную «Золотую осень»

В соревновании принимали участие шесть команд: «Барса-2009-1», «Барса-2009-2», «Барса-2010», Степановской СОШ, Сборная команда Сумского района и КДЮСШ г. Сумы, которые сыграли по кругу.
«Бронзу» турнира получила «Барса-2010», «серебро» - «Барса-2009-2». Главный трофей «Золотой осени-2019» получила команда первая команда «Барсы-2009», которая в пяти матчах праздновала пять побед, забила 23 гола и не пропустила ни одного.
Лучшим бомбардиром стал игрок первой команды «Барсы-2009» Максим Надъярный, а игроком турнира его партнер по команде Артем Тутов. Голкипер сборной Сумского района Артем Ярошенко признан лучшим вратарем «Золотой осени».
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