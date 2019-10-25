Роменских спасателей наградили за восстановление Донбасса Руководство ГСЧС Украины высоко отметило вклад роменских спасателей в восстановление Донбасса.

7 ноября в актовом зале Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в Ромнах состоялось торжественное собрание по случаю прибытия в пункт постоянной дислокации личного состава центра, который выполнял аварийно-восстановительные и другие неотложные работы в прифронтовой зоне. На торжества роменских спасателей посетил директор департамента персонала ГСЧС Украины Александр Доценко, который от имени главы Службы поблагодарил роменчан за добросовестное выполнение служебных обязанностей, самоотверженность и инициативу, проявленные во время проведения восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в районе проведения операции Объединенных сил на территории городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. 81 спасатель получил ведомственные награды.