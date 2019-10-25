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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:48241

В Ромнах подросток обокрал магазин

Остановили 16-летнего студента с краденым товаром охранники магазина.

В Роменский отдел полиции позвонил продавец одного из местных магазинов и сообщил о краже товара. По его словам, парня, который складывал в рюкзак вещи с витрины, а потом пронес неоплаченными мимо кассы, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Охрана магазина остановила молодого человека, когда тот уже вышел из помещения магазина.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

При осмотре содержимого рюкзака правоохранители обнаружили несколько единиц товара бытового потребления: сковородку, удлинитель, губки для мытья посуды и т.п. Общая стоимость похищенного составила около 600 гривен.

Полицейские установили личность вора - им оказался 16-летний студент местного колледжа, который до этого случая в поле зрения правоохранителей не попадал. Парень признался в содеянном, объяснив, что решил вынести вещи неоплаченными из-за отсутствия денег, и рассчитывал остаться незамеченным. Родители юноши мотивы йог поступка не понимают, поскольку, по их словам, сын еженедельно получает от них деньги на свои нужды.

Относительно парня следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 УК, которое по окончании предварительного расследования будет направлено на рассмотрение суда. Именно он и поставит решающую «точку» в этом деле, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ромны

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