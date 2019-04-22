Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27210

В Сумах разыграли кубок Украины по спортивной аэробике

7 ноября во Дворце студенческого спорта СумГУ завершился кубок Украины среди школьников по спортивной аэробике.

Более 300 спортсменов соревновались в 7 видах программы: индивидуальные упражнения, смешанные пары, тройки, группы, аэро степ, аэро дэнс, аэро фанк.

По результатам соревнований победу одержала сборная команда Сумской области, второе место заняла команда Донецкой области, третье - Запорожская область.

В возрастной категории 9-11 лет:

I место - Донецкая область

II место - Сумская область

III место - Житомирская область

В возрастной категории 12-14 лет:

I место - Донецкая область

II место - Сумская область

III место - Запорожская область

В возрастной категории:

I место - Сумская область

II место - Запорожская область

III место - Харьковская область

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами.

Спорт Спортивная аэробика

По тематике

В Сумах пройдет кубок по спортивной аэробике
05.11.2019 08:04

В Сумах пройдет кубок по спортивной аэробике

6-7 ноября в Сумах пройдут традиционные соревнования «Sumy Aerobic Cup 2019»....

В Сумах пройдет кубок по спортивной аэробике
02.11.2019 12:40

В Сумах пройдет кубок по спортивной аэробике

6-7 ноября в Сумах пройдут традиционные соревнования «Sumy Aerobic Cup 2019»....

Сумские спортсмены отличились в Вышгороде
03.06.2019 12:30

Сумские спортсмены отличились в Вышгороде

1 июня команда Сумской КДЮСШ №1 по спортивной аэробике приняла участие в открытом Всеукраинском турнире по спортивной аэробике в Вышгороде...

Сумчанка выиграла «бронзу» на чемпионате Европы
26.05.2019 12:53

Сумчанка выиграла «бронзу» на чемпионате Европы

В Баку (Азербайджан) проходит чемпионат Европы по спортивной аэробике....

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике
22.04.2019 11:28

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике

С 19 по 21 апреля в Киеве проходил Чемпионат Украины по спортивной аэробике....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.