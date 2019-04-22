В Сумах разыграли кубок Украины по спортивной аэробике

Более 300 спортсменов соревновались в 7 видах программы: индивидуальные упражнения, смешанные пары, тройки, группы, аэро степ, аэро дэнс, аэро фанк.
По результатам соревнований победу одержала сборная команда Сумской области, второе место заняла команда Донецкой области, третье - Запорожская область.
В возрастной категории 9-11 лет:
I место - Донецкая область
II место - Сумская область
III место - Житомирская область
В возрастной категории 12-14 лет:
I место - Донецкая область
II место - Сумская область
III место - Запорожская область
В возрастной категории:
I место - Сумская область
II место - Запорожская область
III место - Харьковская область
Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами.
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