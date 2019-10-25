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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5820

Сумские футзалисты проиграли чемпиону

Сегодня, 10 ноября, завершился 7-й тур чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

Сумская команда «FoodCentre-СумДУ» играла в гостях против херсонского «Продэксима». Игра завершилась в пользу чемпионов 6:2. За наших забивали Роман Прощенко и Андрей Бурдюг. За херсонцев хэт-триком отличился воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец.

После 7 туров «Продэксим» возглавил турнирную таблицу – 16 очков в 6 играх. Наши с 1 очком на последнем, 9-ом месте.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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